https://news.day.az/sport/1169917.html Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»
Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Второе место занял немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель. На третьей ступеньке подиума оказался представитель Финляндии Валттери Боттас из "Мерседеса".
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял девятое место, однако на последнем круге он столкнулся с гонщиком "Рено" Нико Хюлькенбергом и эпизод будет рассмотрен судьями.
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