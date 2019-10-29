https://news.day.az/sport/1170493.html Ибрагимович может перебраться в Бразилию
Ибрагимович может перебраться в Бразилию
Звездный форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может перебраться в бразильский чемпионат, передает "Чемпионат".
Как сообщает журналист Николо Шира в Twitter, у Ибрагимовича есть предложения от бразильского "Фламенго", а также итальянских "Наполи" и "Болоньи", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Действующий контракт шведа, проведшего в нынешнем сезоне 31 матч за "Гэлакси" (31 гол и восемь голевых передач), истекает 31 декабря 2019 года.
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