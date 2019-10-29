Звездный форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может перебраться в бразильский чемпионат, передает "Чемпионат".

Как сообщает журналист Николо Шира в Twitter, у Ибрагимовича есть предложения от бразильского "Фламенго", а также итальянских "Наполи" и "Болоньи", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Действующий контракт шведа, проведшего в нынешнем сезоне 31 матч за "Гэлакси" (31 гол и восемь голевых передач), истекает 31 декабря 2019 года.

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