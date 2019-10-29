"Пари Сен-Жермен" намерен выкупить нападающего Мауро Икарди у "Интера", сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, руководство французской команды активизирует переговоры с представителями "Интера" в период с декабря по январь, чтобы прийти к соглашению о переходе Икарди на постоянной основе, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Напомним, арендное соглашение аргентинского футболиста с "ПСЖ" действует до 30 июня 2020 года.

Икарди перешёл в "ПСЖ" из "Интера" на правах аренды в начале сентября 2019 года. В текущем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 4 матчах французской Лиги 1, записал на свой счёт 4 гола и отдал одну результативную передачу. "ПСЖ" набрал 27 очков в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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