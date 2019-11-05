Роджер Пенске, бывший гонщик и владелец команды в Формуле-1, а сегодня - успешный гоночный бизнесмен, приобрел компанию Hulman and Company, которой принадлежит знаменитый автодром Indianapolis Motor Speedway в Индианаполисе и серия Indycar.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на f1news.ru, Пенске заявил, что готов рассмотреть вопрос возвращения в Индианаполис гонок Формулы-1, которые проводились там на конфигурации Гран-при с 2000 по 2007 год.

Роджер Пенске сказал: "Мы думаем о том, как можно использовать автодром. Можем ли мы провести здесь 24-часовую гонку? Можем ли вернуть Формулу-1? Что еще мы можем сделать?

Indianapolis Motor Speedway - это большой актив. Однажды традиция была нарушена, когда в Индианаполисе начали проводить этап NASCAR, теперь это уже стало традицией, а сейчас я смотрю по всем направлениям, чтобы понять, как нам действовать дальше".

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın