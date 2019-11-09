Чемпион смешанных единоборств (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о ходе переговоров относительно поединка против Тони Фергюсона, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Мне предложили бой на март с Фергюсоном в Вегасе. Но там я буду драться, если они вернут мне почти миллион долларов, на который оштрафовали. И принесут свои извинения. А так, в апреле вроде, планируется турнир UFC в Нью-Йорке. Возможно, там подеремся с Фергюсоном", - заявил боец.

"95 процентов - следующий бой против Фергюсона. В Москве? Я бы хотел, но тут нет арены, где бы этот бой мог пройти. Возможно, на "Газпром-Арене". Но, с наибольшей вероятностью, это будет США. Нью-Йорк или Вегас", - отметил Хабиб.

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