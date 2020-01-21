Рестлер хотел сделать бой более эффектным, что в итоге обернулось его нелепой смертью - ВИДЕО

Звезда рестлинга Ла Парка решил сделать шоу как можно эффектнее, прыгнув на своего соперника прямо с ринга. Второй боец стоял около зрительских трибун, готовясь к нападению. Однако бой закончился настоящей трагедией. Ла Парка зацепился ногой за верёвки и в итоге упал вниз головой, ударившись об ограждение. Травмы оказались настолько тяжёлыми, что до конца мужчине так и не удалось восстановиться. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Инцидент произошёл в октябре прошлого года в Монтеррее, Мексика. Рестлер потерял сознание сразу же после падения, и его срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у спортсмена перелом шеи, позвоночника. Ла Парка не мог ни говорить, ни двигаться, но в конце концов с помощью реабилитации ему стало лучше. Однако положительный эффект продержался недолго.

Недавно стало известно, что Ла Парка скончался от почечной и лёгочной недостаточности, которые были вызваны его травмой. Около месяца назад его выписали из больницы, чтобы последние дни рестлер провёл рядом с семьёй.

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