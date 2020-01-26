Американский боксер Гарсия стал претендентом на титул чемпиона мира, победив Редкача

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у украинца Ивана Редкача по очкам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В послужном списке 31-летнего Гарсии теперь 36 побед (21 нокаутом), два поражения. Он одержал третью победу в последних пяти поединках.

Гарсия в 2012-2014 годах владел двумя титулами чемпиона мира в весе до 63,5 кг, в 2015-м завоевал пояс в категории до 66,68 кг, но в марте 2017 года проиграл соотечественнику Киту Турману по очкам. В 2018 году он поспорил за титул чемпиона мира WBC в весе до 66,68 кг и проиграл соотечественнику Шону Портеру по очкам. После этого он победил мексиканца Адриана Гранадоса нокаутом в седьмом раунде в апреле прошлого года.

33-летний Редкач потерпел пятое поражение при 23 победах (18 нокаутом), одной ничьей. Украинец прервал серию из трех побед, последовавшую за двумя поражениями кряду. Он ни разу в карьере не боксировал за титул чемпиона мира.