Азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов вошли в первую десятку мирового рейтинга, опубликованного ФИДЕ по состоянию на 1 февраля 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

В активе Шахрияра Мамедъярова 2770 пунктов и он располагается на восьмой строчке.

В свою очередь, Теймур Раджабов имеет на счету 2765 баллов, что позволило ему занять десятое место.

Стоит отметить ощутимый прогресс еще одного азербайджанского шахматиста - Ниджата Абасова, который с показателем 2670 пунктов поднялся на 67-е место в мире.

Лучшей азербайджанской шахматисткой является Гюнай Мамедзаде, которая в женском рейтинге с показателем 2455 пунктов занимает 28-е место.

В первую сотню мирового рейтинга также входит Гюльнар Мамедова, которая с 2386 баллами располагается на 75-м месте.