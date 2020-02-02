Пока аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси продолжает куражиться в испанской Примере, его жена также держит себя в отменной форме.

Антонелла Рокуццо опубликовала фотографию в своем Instagram, которая собрала более миллиона лайков.

Супруга Месси начала боксировать, о чем не замедлила поведать пользователям соцсети.

Напомним, 31 января Месси стал первым игроком в испанском футболе, который выиграл 500 матчей с одним клубом.