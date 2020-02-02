https://news.day.az/sport/1199231.html Жена Месси побоксировала на миллион лайков - ФОТО
Жена Месси побоксировала на миллион лайков - ФОТО
Пока аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси продолжает куражиться в испанской Примере, его жена также держит себя в отменной форме.
Антонелла Рокуццо опубликовала фотографию в своем Instagram, которая собрала более миллиона лайков.
Супруга Месси начала боксировать, о чем не замедлила поведать пользователям соцсети.
Напомним, 31 января Месси стал первым игроком в испанском футболе, который выиграл 500 матчей с одним клубом.
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