Я благодарна Федерации гимнастики Азербайджана за прекрасную возможность тренироваться на Национальной арене гимнастики. Об этом сказала в понедельник Trend грузинская гимнастка Саломе Пажава, находящаяся в Баку на учебно-тренировочных сборах.

"В Баку я чувствую себя как дома, мне здесь очень комфортно. Скоро у нас открывается сезон - первый этап Гран-при в Москве (Россия), который стартует на этой неделе. В Азербайджане мне предоставили возможность подготовиться к нему и к другим предстоящим соревнованиям на высшем уровне. Впереди меня ждут турниры, которые являются по сути лицензией на участие в Олимпийских играх-2020. Поэтому я очень благодарна Федерации гимнастики Азербайджана за то, что мне предоставлены такие шикарные условия для подготовки", - отметила Пажава.

Грузинская спортсменка также подчеркнула высокий уровень подготовки азербайджанских гимнасток.

"Мы часто встречаемся с азербайджанскими гимнастками, подготовка у девочек очень серьезная, они сильные конкурентки. Я их поздравляю с успешным выступлением на Чемпионате мира в прошлом году, где они завоевали лицензии на Олимпийские игры как в индивидуальной программе, так и в групповом выступлении. Девочки - молодцы, так же, как и их тренеры. Очень за них рада и надеюсь, что и у меня тоже получится взять лицензию на Олимпийские игры", - сказала она.

Саломе Пажава отметила, что в день она проходит по две тренировки, но несмотря на плотный график, ей удалось совершить прогулку по Баку.

"Мы часто бываем в Баку, и с каждым приездом я говорю, что город меняется, становится все красивее. Мне кажется, что Баку - это второй Дубай", - добавила Пажава.