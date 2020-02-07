https://news.day.az/sport/1200789.html Молодая звезда "Валенсии" Торрес может оказаться в "Реале"
Молодая звезда "Валенсии" Торрес может оказаться в "Реале"
19-летний Ферран Торрес из испанской "Валенсии" попал в сферу интересов мадридского "Реала", несмотря на то, что за игрока юношеской и молодежной сборных Испании валенсианцы требуют огромные отступные - 100 млн евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Тем не менее, главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан весьма впечатлен тем, как молодой футболист проводит нынешний сезон, отметившись в 21 матче Ла Лиги 4 голами и 4 голевым передачами.
Ранее испанское издание As сообщало, что Торресом также интересуется итальянский "Ювентус", который намерен усиливать свою среднюю линию молодыми талантами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре