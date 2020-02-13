Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачев сообщил, что московский "Арарат" прекратил существование.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мы можем констатировать, что московский "Арарат" прекратил свое существование. Там большие долги, клуб лишен лицензии. В клубе перестали выходить на связь", - сказал Рогачев.

"Арарат" был основан в марте 2017 года при поддержке Ассоциации армянской молодежи Москвы.