В воскресенье в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров в синхронной программе по прыжкам на батуте в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди женщин первое место заняли гимнастки из России Яна Лебедева и Ирина Кундиус, на втором месте - представительницы Украины Светлана Малкова и Марина Кийко, на третьем месте - спортсменки из США Николь Асингер и Джессика Стивенс.

Награды победителям и призерам вручили вице-президент технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики (FIG) Мигель Висенте, судья международной категории по прыжкам на батуте Камиль Гулиев и представитель министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльчин Гасымов.

Среди мужчин первое место заняли спортсмены из Беларуси Владислав Гончаров и Олег Рябцев, на втором месте гимнасты из Франции Пьер Гоузоу и Микаэль Вивиани, третью позицию заняли представители Казахстана Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев.

Награды победителям и призерам вручили член технического комитета по прыжкам на батуте FIG Николай Макаров, директор соревнований Наталья Буланова и главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, приняли участие 150 гимнастов из 30 стран.

Напомним, что и прошлогодний Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку носил также лицензионный характер на Олимпийские игры, а в 2018 году в столице Азербайджана впервые прошел Чемпионат Европы по этому виду гимнастики с участием 26 стран. В 2021 году впервые в Азербайджане состоится Чемпионат мира по прыжкам на батуте.