Американский боец смешанного стиля (MMA) Джейк Чилдерс одержал победу над Нэйтом Тогба на турнире Legacy Fighting Alliance в Миннесоте. Видео решающего эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Fight Pass, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Чилдерс завершил схватку досрочно. Ему удалось бросить соперника на пол. Из-за неудачного приземления Тогба не сумел продолжить поединок. Таким образом Чилдерс нокаутировал оппонента в первом раунде.

Чилдерс одержал седьмую победу в карьере. Американский боец не проигрывал ни разу.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.