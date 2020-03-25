Нурмагомедов-старший: Боя Хабиба и Фергюсона в США не будет

Отец действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Адбулманап отреагировал на то, что бой его сына и американца Тони Фергюсона может пройти в США.

Наставник бойца из России дал понять - боя в Штатах не будет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Не могу озвучивать место, пока его не озвучит Дэйна Уайт. Что бы ни говорили, в США запрещают бой и нужно выбрать другую страну, а Дэйне получить компенсацию, - цитирует Абдулманапа Нурмагомедова "Спорт-экспресс". - Но в США боя не будет - это железно".

"Есть риск, что Хабиба не пустят в страну из-за коронавируса? Это не наши проблемы, а государства. Мы готовы выйти на бой. Хабиб пашет и он заряжен на поединок. Как дела у Фергюсона мы не знаем, у нас нет никакой информации о его лагере. Мы встретимся с ним уже в клетке".

Напомним, что ранее глава UFC Уайт признался, что уже определился с местом проведения турнира UFC 249, главным поединком которого станет бой Нурмагомедова и Фергюсона. Однако называть его отказался.