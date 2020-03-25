«Барселона» распродаст игроков на фоне коронавируса

"Барселона" может выставить на трансфер восемь футболистов: распродажа рассматривается в качестве варианта покрыть финансовые издержки из-за паузы в чемпионате Испании и прекращения розыгрыша Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Летом клуб собирается организовать перестройку состава. Команда готова расстаться с рядом футболистов ради точечного усиления. По информации издания, "Барселона" рассмотрит предложения по восьми игрокам.

При этом подчеркивается, что руководство каталонцев сохранит некоторых футболистов. Предполагается, что летом 2020-го "Барселона" отдаст предпочтение обмену игроками.

Из-за паузы в большинстве европейских лиг из-за пандемии коронавируса клубы столкнулись со снижением доходов. Руководство итальянского футбола готово предоставить возможность местным клубам заключить новые контракты с игроками с уменьшением зарплат. Ожидается, что доходы игроков урежут до 30 процентов.

По последним данным, в мире выявлено свыше 428 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысяча - вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.