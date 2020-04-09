УЕФА может сократить число городов Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсуждает возможность сокращения числа городов, которые примут чемпионат Европы - 2020, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

По информации издания, в УЕФА опасаются, что Рим и Бильбао (Испания) не смогут подготовиться к чемпионату Европы из-за экономических потерь, связанных с пандемией.

"Евро-2020 должен пройти по тому же расписанию в тех же городах. Однако пока график матчей окончательно не утвержден", - сказали газете в пресс-службе УЕФА.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Рим и Бильбао должны принять по три матча группового этапа, в Бильбао также запланирован матч 1/8 финала, в Риме - один из четвертьфиналов.