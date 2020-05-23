https://news.day.az/sport/1238033.html US Open может быть перенесен из Нью-Йорка в другой город
US Open может быть перенесен из Нью-Йорка в другой город
Открытый чемпионат США по теннису может пройти не в Нью-Йорке, а в другом городе. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Сроки проведения турнира Большого шлема уже откладывались. Планируется, что турнир пройдет с 24 августа по 13 сентября. Однако местом проведения соревнований может стать не Нью-Йорк, а другой город.
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