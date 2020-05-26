https://news.day.az/sport/1238571.html Отменен этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Канаде
Отменен этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Канаде
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в канадском Ричмонде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Соревнования были запланированы на 26-29 августа. Причиной отмены этапа стала пандемия коронавируса.
"Рабочая группа ISU, отвечающая за планирование сезона в фигурном катании, в настоящее время оценивает последствия данного решения", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.
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