Отменен этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Канаде

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в канадском Ричмонде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соревнования были запланированы на 26-29 августа. Причиной отмены этапа стала пандемия коронавируса.

"Рабочая группа ISU, отвечающая за планирование сезона в фигурном катании, в настоящее время оценивает последствия данного решения", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.