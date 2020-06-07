Глава UFC объяснил решение Макгрегора завершить карьеру

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о решении ирландца Конора Макгрегора завершить карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Макгрегор хочет провести бой. Он разочарован, что не дерется, и это стало одной из причин его решения, уверен. Не скажу, что мы не можем организовать ему поединок. Но с кем? С кем вы хотите, чтобы он подрался? С Тони Фергюсоном? С Хорхе Масвидалем? И где мы должны организовать ему бой? "Бойцовский остров" будет открыт до конца июля", - сказал Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC 250.

Ирландец становился чемпионом промоушена в легком и полулегком весе. Макгрегор провел в профессиональной карьере 26 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою в UFC он одержал победу над американцем Дональдом Серроне техническим нокаутом. За время выступления в смешанных единоборствах (MMA) ирландец дважды заявлял об уходе из спорта.