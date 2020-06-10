Заразившийся коронавирусом отец Хабиба Нурмагомедова идет на поправку

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз поделился подробностями состояния здоровья отца и тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам агента, Нурмагомедов-старший, госпитализированный в тяжелом состоянии несколько недель назад, проявляет признаки выздоровления. Напомним, что у 57-летнего специалиста был диагностирован коронавирус.

"Хабиб сильный, его семья очень сильна, и его отец тоже. Он прогрессирует. Открыл глаза, немного реагирует - это хороший знак. Аллах контролирует ситуацию. Мы все верим, что он будет в порядке. Но на данный момент все зависит только от его здоровья. Но он прогрессирует, мы все очень рады этому", - приводит слова Абдельазиза ESPN.