Бразильский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Тиаго Силва может продолжить карьеру в "Эвертоне". Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, 35-летний защитник может заключить трудовое соглашение с мерсисайдским клубом по окончании нынешнего контракта с "ПСЖ", который истекает 30 июня.

Отметим, что решающим фактором в переговорах может стать интерес главного тренера "ирисок" Карло Анчелотти, знакомого с Силвой по совместной работе в Париже.