Формула-Е. Сезон электрических болидов завершится в Берлине

Международная федерация автоспорта и организаторы чемпионата мира в классе электромобилей "Формула-Е" сообщили, что завершение сезона-2019-2020 состоится в столице Германии. При этом в Берлине будет проведено шесть гонок в трех разных конфигурациях городских трасс, проходящих по улицам, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предварительно заявлено, что гонки пройдут 5-6, 8-9 и 12-13 августа. По словам организаторов, такое решение было принято с целью в первую очередь обезопасить всех участников соревнований во время продолжающейся пандемии коронавируса.

Первоначально в оставшейся части календаря "Формулы-Е" числились Гран-при в Китае, Италии, Франции, Южной Корее, США и Великобритании. Однако все они были отменены в условиях бушующего по всему миру заболевания.