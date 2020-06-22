Первая ракетка мира отказался сдать тест на COVID-19

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович отказался проходить тест на наличие коронавируса в Хорватии, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Согласно данным издания, спортсмен не захотел сдавать тест, так как у него нет никаких симптомов. При этом теннисист по возвращении в Белград планирует связаться со своим врачом и провести необходимые процедуры.

Отмечается, что Джокович находился в тесном контакте с болгарским теннисистом Григором Дмитровым, у которого был обнаружен COIVD-19.

Накануне стало известно, что финал теннисного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия) между россиянином Андреем Рублевым и Джоковичем отменили из-за положительного теста на коронавирус у одного из участников соревнований.