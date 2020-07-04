Боец смешанных единоборств Гилберт Бернс заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. 33-летний бразилец 12 июля должен был провести бой за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе против Камуру Усмана, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Бернс отправился из Флориды, где готовился к бою, в Лас-Вегас. По прибытию в город Гилберт сдал тест на инфекцию, который оказался положительным. Как сообщает MMAJunkie, бразилец уже отстранен от турнира, а его бой будет перенесен на более поздний срок.

Стоит отметить, что ни пресс-служба UFC, ни глава промоушена Дэйна Уайт эту информацию еще не подтвердили. На счету Бернса 19 побед и три поражения в ММА.

Турнир UFC 251 состоится 12 июля и пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Изначально на турнире должны были пройти три титульных поединка, включая бой россиянина Петра Яна против Жозе Альдо за титул в легчайшем весе.