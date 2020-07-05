Эксперты назвали самый опасный вид спорта во время пандемии

Коронавирус 2020 продолжает распространяться и уносить жизни людей. Во избежание лишних неприятностей и для лучшего понимания, ученые пытаются изучить как можно больше о происхождении вируса, его влияние на организм и выявить группы, которые более подвержены риску, передает Day.Az со ссылкой на rbc.ua.

Олимпийский комитет Италии сделал запрос Политехническому университету Турина на проведение исследования, целью которого было определить вид спорта, где участники наиболее подвержены заражению COVID-19.

Согласно данным, которые были основаны на нескольких показателях, таким оказался волейбол. На второе место ученые поставили контактный командный вид спорта регби. Третью строчку занял баскетбол.

В то же время, самая минимальная вероятность заражения коронавирусом может возникнуть при занятиях художественной гимнастикой либо в теннисе.