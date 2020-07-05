https://news.day.az/sport/1250798.html У третьего игрока Майами диагностировали коронавирус
У третьего игрока Майами диагностировали коронавирус
В Майами диагностировали коронавирус уже у третьего игрока, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Как сообщает The Miami Herald, ранее клуб узнал о двух положительных тестах, а сейчас заболевание диагностировали еще у одного баскетболиста. При этом известно имя только последнего заболевшего, им стал форвард Деррик Джонс.
После обнаружения COVID-19 в команде клуб закрыл свою тренировочную базу в пятницу, 3 июля.
Майами примет участие в рестарте сезона НБА и отправится в Орландо, где будут доиграны матчи, 8 июля. Отмечается, что зараженные игроки не поедут с одноклубниками, а прибудут позже, но до начала матчей.
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