У третьего игрока Майами диагностировали коронавирус

В Майами диагностировали коронавирус уже у третьего игрока, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как сообщает The Miami Herald, ранее клуб узнал о двух положительных тестах, а сейчас заболевание диагностировали еще у одного баскетболиста. При этом известно имя только последнего заболевшего, им стал форвард Деррик Джонс.

После обнаружения COVID-19 в команде клуб закрыл свою тренировочную базу в пятницу, 3 июля.

Майами примет участие в рестарте сезона НБА и отправится в Орландо, где будут доиграны матчи, 8 июля. Отмечается, что зараженные игроки не поедут с одноклубниками, а прибудут позже, но до начала матчей.