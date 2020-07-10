Капитан "Ливерпуля" повредил колено и может пропустить начало сезона

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон в матче с "Брайтоном" повредил колено и был заменен за 10 минут до финального свистка. Травма капитана чемпионов оказалась достаточно серьезной, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Окончательный вердикт будет вынесен медиками после дополнительного обследования. Однако предварительный диагноз неутешителен. У 30-летнего футболиста повреждены связки колена. В оставшихся матчах сезона Джордан точно не сыграет. Но существует риск, что Хендерсон пропустит начало следующего сезона.

В текущем сезоне Джордан Хендерсон принимал участие в 40 матчах. На счету капитана 4 года и 6 результативных передач.