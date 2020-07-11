«Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу

Стамбульский "Фенербахче" рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, турецкий клуб уже связался с футболистом, а сам форвард сообщил о желании перебраться в иностранный чемпионат.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в 26 матчах за "Зенит", в которых забил 16 мячей и отдал 13 голевых передач. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2020/21.