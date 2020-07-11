https://news.day.az/sport/1252685.html «Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу
«Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу
Стамбульский "Фенербахче" рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, турецкий клуб уже связался с футболистом, а сам форвард сообщил о желании перебраться в иностранный чемпионат.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в 26 матчах за "Зенит", в которых забил 16 мячей и отдал 13 голевых передач. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2020/21.
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