«Челси» и «Байер» хотят приобрести вратаря «Аякса»

"Байер" намерен приобрести голкипера "Аякса" Андре Онану.

Леверкузенцы предложили за камерунца 20 млн евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Онана знаком главному тренеру немецкого клуба Петеру Босу по совместной работе в "Аяксе".

По данным Voetbal International, "Челси" готов заплатить за вратаря требуемые 30 млн, видя в нем вероятную замену Кепе Аррисабалаге, который может сменить клуб.