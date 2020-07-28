"Кешля" станет сеяным при жеребьевке в Лиге Европы

Бронзовый призер чемпионата Азербайджана ФК Кешля будет "сеяным" при жеребьевке 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Как передает Day.Az, это случилось благодаря поражению в полуфинале Кубка Северной Ирландии команды "Колрейн".

Таким образом, с рейтингом 3,750 "Кешля" будет в привилегированном положении и получит в соперники относительно слабую команду.

Все возможные соперники "Кешля" в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы:

"Локомотив" (Пловдив, Болгария), "Славия" (Болгария), "Ботошани" (Румыния), "Пяст" (Польша), "Краковия" (Польша), "Левадиа" (Эстония), "Хайбернианс" (Мальта), "Ружомберок" (Словакия), "Жилина" (Словакия), "Дунайска Стреда" (Словакия), "Железничар" (Босния и Герцеговина), "Лячи" (Албания), "Мура" (Словения), "Пушкаш Академиа" (Венгрия), "Сабуртало" (Грузия), "Шкупи" (Северная Македония), "Петрокуб" (Молдова), "Унион" (Люксембург), "Дифферданж 03" (Люксембург), "Жальгирис" (Каунас, Литва), РФШ (Латвия), "Валмиера" (Латвия), "Теута" (Албания), "Ренова" (Северная Македония), "Борац" (Босния и Герцеговина), "Сфынтул" (Молдова), "Динамо-Авто" (Молдова), "Богемианс" (Ирландия), "Дерри Сити" (Ирландия), "Интер" (Финляндия), "Илвес" (Финляндия), "Хонка" (Финляндия), "Брейдаблик" (Исландия), "Бала Таун" (Уэльс), "Динамо" (Батуми, Грузия), "Локомотив" (Грузия), "Сиренс" (Мальта), "Викингур" (Исландия), "Пайде" (Эстония), а также победители пяти пар предварительного раунда с участием команд "Тре Пенне" (Сан-Марино), "НСИ Рунавик" (Фареры), "ХБ Торсхавн" (Фареры), "Энгордань" (Андорра) и "Сент-Джозеф" (Гибралтар).

Напомним, что помимо "Кешля", Азербайджан в Лиге Европы будут представлять "Нефтчи ПФК" и "ФК Сумгайыт". Если "Нефтчи" так же как и "Кешля" будет сеяным, то "Сумгайыт" обречен попасть на более сильного соперника, будучи несеяным.