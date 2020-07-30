Хави вылечился от коронавируса

Главный тренер "Аль-Садда", бывший полузащитник "Барселоны" Хави сообщил о своем выздоровлении. Ранее стало известно, что он заразился коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Sport-express.

"Спасибо вам большое за сообщения поддержки, которые я получил за эти дни. Хочу рассказать, что я выздоровел и вернулся домой со своей семьей и командой", - написал Хави в своем Instagram.

40-летний специалист назначен главным тренером "Аль-Садда" в 2019 году.

До этого с 2015 по 2019 году он выступал за катарский клуб в качестве игрока.