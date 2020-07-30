https://news.day.az/sport/1257770.html Хави вылечился от коронавируса
Хави вылечился от коронавируса
Главный тренер "Аль-Садда", бывший полузащитник "Барселоны" Хави сообщил о своем выздоровлении. Ранее стало известно, что он заразился коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Sport-express.
"Спасибо вам большое за сообщения поддержки, которые я получил за эти дни. Хочу рассказать, что я выздоровел и вернулся домой со своей семьей и командой", - написал Хави в своем Instagram.
40-летний специалист назначен главным тренером "Аль-Садда" в 2019 году.
До этого с 2015 по 2019 году он выступал за катарский клуб в качестве игрока.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре