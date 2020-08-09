https://news.day.az/sport/1260825.html "Карабах" узнал 4 потенциальных соперника в Лиге чемпионов
"Карабах" узнал 4 потенциальных соперника в Лиге чемпионов
Стали известны потенциальные соперники ФК "Карабах" в I квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Как передает Day.Az, "Карабах" может встретиться со следующими командами:
"Динамо Брест" (Беларусь),
"Тирана" (Албания),
"Рига" (Латвия)
"Силекс" (Северная Македония)
Напомним, что жеребьевка состоится 9 августа. Матчи пройдут 18 и 19 августа.
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