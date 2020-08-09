"Карабах" узнал 4 потенциальных соперника в Лиге чемпионов

Стали известны потенциальные соперники ФК "Карабах" в I квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az, "Карабах" может встретиться со следующими командами:

"Динамо Брест" (Беларусь),

"Тирана" (Албания),

"Рига" (Латвия)

"Силекс" (Северная Македония)

Напомним, что жеребьевка состоится 9 августа. Матчи пройдут 18 и 19 августа.