https://news.day.az/sport/1261120.html Карабах узнал своего соперника во 2 раунде Лиги чемпионов
Карабах узнал своего соперника во 2 раунде Лиги чемпионов
10 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу.
Как передает Day.Az, азербайджанский "Карабах" узнал своего потенциального соперника.
Так, в случае победы в 1-м раунде над северомакедонским "Силексом", чемпион Азербайджана во 2-м раунде сыграет с победителем пары "Шериф" (Молдова) - "Фола" (Люксембург).
Матчи этой стадии пройдут 25-26 августа. На этой стадии турнира победители пар будут определены по результатам одной встречи.
Напомним, что матч 1-м раунда "Карабах" - "Силекс" пройдет на следующей неделе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре