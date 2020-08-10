Карабах узнал своего соперника во 2 раунде Лиги чемпионов

10 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az, азербайджанский "Карабах" узнал своего потенциального соперника.

Так, в случае победы в 1-м раунде над северомакедонским "Силексом", чемпион Азербайджана во 2-м раунде сыграет с победителем пары "Шериф" (Молдова) - "Фола" (Люксембург).

Матчи этой стадии пройдут 25-26 августа. На этой стадии турнира победители пар будут определены по результатам одной встречи.

Напомним, что матч 1-м раунда "Карабах" - "Силекс" пройдет на следующей неделе.