Лондонский "Арсенал" выиграл Суперкубок Англии

Новый футбольный сезон стартовал на Британских островах. В первом матче состязаний 2020-2021 года разыгрывался Суперкубок Англии, который оспаривали лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль". "Канониры" выиграли первый трофей сезона на правах обладателей Кубка страны, победив в серии пенальти - 1:1 (5:4), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Матч получился весьма похожим на многие другие, которые проходили бы на старте любого нового сезона. Команды трудно входили в борьбу, хотя совсем недавно завершили предыдущий сезон, продленный до середины лета из-за коронавируса.

В этом споре "Арсенал" сыграл первую скрипку, забив в первую четверть часа встречи - отличился Обамеянг. "Красные" на правах чемпионов Англии пытались навязать сопернику свое видение игры, однако получалось у подопечных Юргена Клоппа откровенно не очень. Тем не менее, во втором тайме гол Минамино перевел матч в дополнительное время. Но овертайм счет 1:1 не изменил, а в серии 11-метровых лучше были "пушкари".

Интересно, что перед этим матчем у "Арсенала" и "Ливерпуля" было по 15 побед в Суперкубке (больше - 21, - только у "Манчестер Юнайтед"). Правда, при этом в этом матч-турнире имеются такие два статуса, как единоличный успех и "разделенный", когда матч за трофей завершался вничью. Так вот, теперь у "пушкарей" 16 общих побед, из которых 15 - единоличных.