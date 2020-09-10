В чемпионате Европы по мужской спортивной гимнастике в Баку примут участие более 300 спортсменов

Более 300 спортсменов примут участие в чемпионате Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет в столице Азербайджана Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

324 гимнаста из 39 стран мира зарегистрировались на участие в чемпионате Европы по мужской спортивной гимнастике, проведение которого запланировано в Баку на 9-13 декабря 2020 года. Среди них 159 взрослых гимнастов и 165 юниоров.

На чемпионат Европы по женской спортивной гимнастике, который запланирован в Баку на 17- 20 декабря 2020 года зарегистрировались 304 спортсменки из 38 стран мира. Среди них 157 взрослых гимнасток и 147 юниорок.

По предварительной заявке нашу страну на Чемпионате Европы по мужской спортивной гимнастике представят 10 спортсменов. На чемпионате Европы по женской спортивной гимнастике - также 10 гимнасток.

Отметим, что соревнования изначально должны были пройти в мае 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Окончательное решение о проведении соревнований ожидается 28 сентября.