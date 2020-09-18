https://news.day.az/sport/1271864.html Члены «Барселоны» выразили вотум недоверия президенту клуба
Члены «Барселоны» выразили вотум недоверия президенту клуба
Члены "Барселоны" выразили вотум недоверия президенту Жозепу Бартомеу и совету директоров клуба.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом информирует официальный сайт сине-гранатовых.
Организатор данной инициативы Жорди Фарре передал в расположение клуба 20 687 подписей. В ближайшее время будет сформирована специальная комиссия, которая проверит собранные подписи на предмет соответствия клубному уставу.
Если окажется, что все требования соблюдены, заявление о вотуме недоверия будет объявлено действительным, и совету директоров придется провести голосование.
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