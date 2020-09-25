Чимаев заявил, что может провести бой против Масвидаля

Уроженец Чеченской республики Хамзат Чимаев может провести поединок с американцем Хорхе Масвидалем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом спортсмен рассказал ТАСС, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что соперником Чимаева мог стать бразилец Дэмьен Майя. Однако, Чимаев заявил ТАСС, что тот отказался от боя. При этом президент UFC Дэйна Уайт отмечал, что бой с участием Чимаева, имеющего российское и шведское гражданства, возглавит один из турниров UFC и будет пятираундовым.

"Масвидаль хочет подраться с [Нейтом] Диасом. Если с Диасом у него не получится, то наш бой возможен", - сказал Чимаев.

В активе Чимаева девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). На счету Масвидаля 35 побед и 14 поражений.