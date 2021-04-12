Футболисты сборной Турции прибудут в Баку после вакцинации

Медицинская комиссия УЕФА работает над подготовкой протокола для Евро-2020.

Об этом пишет итальянская пресса, передает Day.Az.

Он предусматривает обязательную вакцинацию футболистов. Согласно плану УЕФА, прививку получат 600 футболистов - по 25 игроков в 24 командах на Евро, а также технический и руководящий персонал участников турнира.

Евро-2020 стартует 11 июня. Сборная Турции сыграет в Баку два матча в рамках группы А.