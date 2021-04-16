Азербайджанский дзюдоист выиграл бронзу ЕВРО в Португалии

Три азербайджанских дзюдоиста выступили в первый день чемпионата Европы, стартовавшего сегодня в Лиссабоне (Португалия).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Карамат Гусейнов (60 кг) одолел Николаэ Фочу (Молдова) и Мехраджа Аккуса (Турция), выйдя в четвертьфинал. На этой стадии он уступил Франсиско Гарригосу (Испания), перейдя в утешительный блок, где выиграл Анжело Пантано (Италия). В схватке за бронзу Гусейнов нанес поражение Яниславу Герчеву (Болгария).

В весе до 66 кг Орхан Сафаров прошел Амита Бобовича (Израиль), но в следующем круге проиграл Вадиму Бунеску (Молдова), завершив турнир.

Ниджат Шихализаде (66 кг) победил Матьяжа Поляка (Словакия), после чего проиграл Жоао Крисостомо (Португалия), переключившись в разряд зрителей.

