https://news.day.az/sport/1335928.html Стало известно, что заставило английские клубы выйти из Европейской Суперлиги
Стало известно, что заставило английские клубы выйти из Европейской Суперлиги
Стали известны подробности выхода английских клубов из Европейской Суперлиги. Выступать в новом турнире должны были "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат", одним из ключевых факторов стало давление, которое клубы испытали у себя в стране. После объявления о вступлении в Суперлигу им сразу пригрозили исключением из национальных соревнований. Более того, против их решения выступило и правительство. В итоге несостоявшиеся участники новой лиги решили не идти на такой риск.
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