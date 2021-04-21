Стало известно, что заставило английские клубы выйти из Европейской Суперлиги

Стали известны подробности выхода английских клубов из Европейской Суперлиги. Выступать в новом турнире должны были "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат", одним из ключевых факторов стало давление, которое клубы испытали у себя в стране. После объявления о вступлении в Суперлигу им сразу пригрозили исключением из национальных соревнований. Более того, против их решения выступило и правительство. В итоге несостоявшиеся участники новой лиги решили не идти на такой риск.