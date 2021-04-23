Названы судьи ЕВРО-2020

Судейский комитет УЕФА обнародовал список из 18 арбитров, которые обслужат 51 матч финального турнира ЕВРО-2020, передает Day.Az со ссылкой на uefa.com.

На сайте УЕФА приводится полный список арбитров (в алфавитном порядке фамилий):

Феликс Брых (Германия)

Славко Винчич (Словения)

Орель Гринфельд (Израиль)

Карлос Дель Серро (Испания)

Артур Соареш Диаш (Португалия)

Даниэль Зиберт (Германия)

Сергей Карасев (Россия)

Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Иштван Ковач (Румыния)

Данни Маккели (Нидерланды)

Антонио Матеу Лаос (Испания)

Майкл Оливер (Англия)

Даниэле Орсато (Италия)

Энтони Тейлор (Англия)

Клеман Тюрпен (Франция)

Овидиу Хацеган (Румыния)

Джюнейт Чакыр (Турция)

Андреас Экберг (Швеция)

Кроме того, в рамках программы обмена согласно соглашению о сотрудничестве между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ к европейским судьям впервые присоединятся рефери из Южной Америки, а европейцы отправятся в Южную Америку. Аргентинец Фернандо Рапальини и его бригада присоединятся к отобранным европейским рефери на ЕВРО-2020, а испанская судейская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано войдет в судейский корпус Кубка Америки-2021, который состоится в Аргентине и Колумбии.

"Обмен судьями с КОНМЕБОЛ в рамках двух ведущих турниров обогатит оба соревнования и повысит опыт наших топ-судей, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - Европа и Южная Америка крайне богаты в плане футбольного мастерства и традиций, в том числе в области судейства. Подобный обмен станет определяющей частью нашей программы сотрудничества, которая поможет улучшить наши соревнования".

"Одна из постоянных задач КОНМЕБОЛ - делать наших судей более профессиональными и максимально готовыми к использованию технологических средств, - отметил президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес. - Мы убеждены, что сотрудничество с УЕФА в этой области принесет большую пользу обеим конфедерациям. Это только начало. Мы продолжим работать над расширением и укреплением соглашений о сотрудничестве с нашими друзьями в УЕФА".

Также впервые в истории на мужском ЕВРО в качестве судьи будет работать женщина. Стефани Фраппар (Франция), которая в этом сезоне уже обслуживала матчи мужских соревнований УЕФА для клубов и сборных, вошла в список помощников главного рефери. Она будет обслуживать матчи как четвертый судья вместе с другими коллегами, указанными в списке.

Каждая судейская бригада будет состоять из главного судьи, двух ассистентов, четвертого судьи, резервного помощника судьи на стадионе и команды из четырех судей видеоподдержки.

Подготовка рефери к ЕВРО-2020 будет включать в себя курс для всех главных судей, их помощников и судей видеоподдержки. Он пройдет с 10 по 13 мая в Стамбуле.

С 7 июня и до окончания четвертьфиналов главные судьи, их ассистенты и помощники будут базироваться в Стамбуле, после чего оставшиеся бригады приедут на три заключительных матча в Лондон.