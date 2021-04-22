Глава Суперлиги назвал виновного в развале проекта

Глава Суперлиги и президент мадридского "Реала" Флорентино Перес назвал виновного в развале проекта. Его слова приводит радиостанция Cadena Ser, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Перес посчитал, что один из шести английских клубов не проявлял интереса к турниру, из-за чего другие команды также оказались "заражены" недоверием к Суперлиге. Он добавил, что владельцы "Манчестера" начали вести агитационную кампанию, заявив, что клубы-основатели так и не будут вознаграждены из-за давления Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Испанец не уточнил, о каком из двух "Манчестеров" - "Юнайтед" или "Сити" - идет речь.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Организаторами стали 12 топ-клубов Италии, Испании и Англии. УЕФА выступил против инициативы, пообещав лишить игроков турнира возможности выступать за национальные команды.

После этого все английские команды объявили о выходе из проекта. 20 апреля клубы-основатели Суперлиги созвали экстренное собрание, в ходе которого обсудили роспуск турнира, однако официального решения принято не было.