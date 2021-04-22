ФК "Реал" могут исключить из следующего сезона Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" столкнулся с угрозой пропуска сезона в Лиге чемпионов (ЛЧ) из-за участия в проекте Суперлиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает AS.

Несмотря на неудачу проекта по созданию Суперлиги, мадридский "Реал" может понести наказание за роль клуба-инициатора. В Союзе футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) обсуждаются санкции в отношении сливочных. Клуб может пропустить розыгрыш Лиги чемпионов в качестве наказания. Санкция может коснуться и туринский "Ювентус".

В руководстве УЕФА ведется дискуссия относительно возможного наказания. О решении организации может быть объявлено уже в пятницу, 23 апреля.