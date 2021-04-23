"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

Шведский нападающий Златан Ибрагимович продлил соглашение с итальянским футбольным клубом "Милан".

Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новый контракт с 39-летним игроком рассчитан на один сезон. Ибрагимович выступает за "Милан" с 2020 года, до этого он представлял команду с 2010 по 2012 год.

В текущем сезоне швед провел за клуб 25 матчей, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.