https://news.day.az/sport/1336452.html "Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем
"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем
Шведский нападающий Златан Ибрагимович продлил соглашение с итальянским футбольным клубом "Милан".
Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Новый контракт с 39-летним игроком рассчитан на один сезон. Ибрагимович выступает за "Милан" с 2020 года, до этого он представлял команду с 2010 по 2012 год.
В текущем сезоне швед провел за клуб 25 матчей, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.
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