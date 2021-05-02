Уход из "Барселоны" не станет для Месси хорошим шагом

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес поделился мыслями о возможном уходе из "Барселоны" своего друга и бывшего партнера по клубу Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат".

"Если бы Месси попросил у меня совета, то я, как друг, сказал бы ему, что не представляю его в какой-либо команде, кроме "Барселоны". Для него уход из клуба не стал бы хорошим шагом. Но Лео должен принять решение самостоятельно.

Лучший сценарий - закончить карьеру через три, четыре, пять или шесть лет в месте, где ты был наиболее счастлив. "Барселона" - команда, которая дала Месси все, и он тоже отдал ей все", - приводит слова Суареса sport.es со ссылкой на TV3.

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" предложил Месси трехлетний контракт, от которого он не сможет отказаться. Действующее соглашение 33-летнего аргентинского футболиста с "Барселоной" истекает этим летом.