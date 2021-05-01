https://news.day.az/sport/1339023.html Азербайджанские гимнасты вышли в финал чемпионата Европы
Азербайджанские гимнасты вышли в финал чемпионата Европы
Азербайджанские гимнасты Гусейн Аббасов и Магсуд Магсудов вышли в финал чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В третий день соревнований Аббасов и Магсудов выступили в программе синхронных прыжков на батуте среди юниоров. Они получили 87,62 балла, заняв лидирующее место в квалификации.
Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи проходит с 29 апреля по 2 мая. В нем участвуют спортсмены из 23 стран мира.
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