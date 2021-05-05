Стали известны планы Роналду на будущее

Стали известны планы португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду на будущее. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как утверждает журналист Клаудио Раймонди, 36-летний форвард не станет продлевать соглашение с туринским клубом. Роналду намерен вернуться в родной клуб - "Спортинг". Нападающий готов сменить команду летом 2022 года после того, как истечет срок действия контракта с "Ювентусом".

23 апреля сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". Отмечалось, что форвард готов на понижения зарплаты ради возвращения в стан "красных дьяволов".

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Роналду забил 27 голов в 30 матчах. В шести матчах Лиги чемпионов форвард отметился четырьмя забитыми мячами.