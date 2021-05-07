Азербайджанская таэквондистка завоевала лицензию на Токио-2020

Сборная Азербайджана завоевала еще одну лицензию на Летние олимпийские игры Токио-2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, очередную лицензию для нашей сборной завоевала таэквондистка Фарида Азизова (67 кг).

Наша спортсменка отличилась на Европейском квалификационном турнире в столице Болгарии городе София. Ф.Азизова добилась этого успеха, выйдя в финал турнира. В полуфинале она одержала победу над представительницей Украины Татьяной Тетеревятниковой.

Это 21-я лицензия, завоеванная нашей сборной на Токио-2020 и вторая для нашей сборной по таэквондо. До Фариды Азизовой право выступления в столице Японии завоевал Милад Беиги Харчегани (80 кг).