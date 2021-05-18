Все больше японцев выступают за отмену Олимпийских игр в Токио

По меньшей мере 43% японцев считают целесообразным отменить летние Олимпийские игры в Токио из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом пишет газета Asahi со ссылкой на данные социологического опроса.

Газета отмечает, что это самый высокий показатель за последнее время. В апреле и марте вариант отмены Олимпиады поддерживали 35 и 33% опрошенных соответственно. В основном за отмену игр выступают пожилые японцы.

В то же время 40% японцев хотят чтобы Олимпиаду снова перенесли. При этом количество жителей Японии, которые выступают за проведение Игр этим летом, сократилось за месяц в два раза с 28 до 14%.

При этом количество жителей Японии, поддерживающих стремление правительства и оргкомитета провести Игры этим летом, сократилось за месяц в два раза с 28 до 14%.

Олимпиада в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Напомним, власти десятков японских городов отказываются от планов принимать участников Олимпиады-2020 до начала Игр из-за опасений, что это перегрузит медицинскую систему на фоне четвертой волны коронавируса.